Посол Украины заявил о планах провести «мирный саммит» 24 февраля

24 февраля, в годовщину спецоперации, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планируется провести «Саммит мира», заявил посол Украины в Турции Василий Боднар агентству Anadolu. При этом он добавил, что Россия на этом мероприятии присутствовать не будет, так как это было бы «неестественным».

Посол также в очередной раз заявил, что Киев готов к миру и напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский дорабатывает «план мирного урегулирования» на Украине из десяти пунктов. Ранее о планах представить такой план в феврале сообщала Wall Street Journal.

Напомним, ранее Кремль, комментируя планы провести «саммит мира» на площадке ООН, заявлял, что Россия будет вести переговоры с Украиной только на своих условиях.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.