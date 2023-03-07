Захарова: Утечкой информации о подрыве «Северных потоков» Запад хочет отвлечь от фактов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала появление в западных СМИ новых версий о том, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Она заявила, что утечки информации допустили те, кто пытается таким образом отвлечь внимание аудитории от фактов.

«Западные СМИ бомбит новость о появлении у расследования терактов в отношении «Северных потоков» версии, что это а) не Россия; б) украинские группировки. Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», – рассуждает дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова заявила, что западными режимам, которые имеют отношение к инциденту, вместо утечек следует ответить на официальные запросы Москвы и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами.

The New York Times ранее опубликовала статью, в которой утверждается, что трубопроводы осенью прошлого года могла подорвать проукраинская группировка, не связанная с официальными властями Украины. При этом во время общения со СМИ американский журналист Сеймур Херш, ранее выдвинувший версию о подрыве «Северных потоков» по приказу руководства США, не стал комментировать статью, а лишь рассмеялся. Позднее статью опубликовала и газета Zeit, по информации которой следствие Германии установило судно, возможно участвовавшее в диверсии.