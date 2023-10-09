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Захарова: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по черным рынкам
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала эскалацию палестино-израильского конфликта в телеграм-канале, указав на источники нового кровопролития.
«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, бесконтрольная раздача оружия Украине странами Запада создала все условия для скачка террористической деятельности по всему миру.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». В стране объявили военное положение.
Число погибших в Израиле составляет около 800 человек, порядка 150 человек в заложниках у ХАМАС.
Накануне власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
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