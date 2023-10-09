Израильская армия сообщила об окончании боевых действий в городах

В городах Израиля завершились бои. Из сектора Газа было выпущено свыше четырех тысяч ракет, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, все приграничные населенные пункты контролируют военные. В 15 из них продолжается эвакуация гражданских.

В ЦАХАЛ допускают, что в городах все еще могут находиться вооруженные лица. Так, перестрелка все еще идет на территории сельхоз коммуны Саад, что граничит с городом Сдерот сектора Газа.

Кроме того, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.

Ранее мы сообщали, в минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.