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Израильская армия сообщила об окончании боевых действий в городах
В городах Израиля завершились бои. Из сектора Газа было выпущено свыше четырех тысяч ракет, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, все приграничные населенные пункты контролируют военные. В 15 из них продолжается эвакуация гражданских.
В ЦАХАЛ допускают, что в городах все еще могут находиться вооруженные лица. Так, перестрелка все еще идет на территории сельхоз коммуны Саад, что граничит с городом Сдерот сектора Газа.
Кроме того, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.
Ранее мы сообщали, в минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.
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