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Захарова: Оценить слова Трампа о Канаде можно будет, когда он станет президентом США
Оценить слова Дональда Трампа насчет Канады можно будет только тогда, когда он официально станет президентом США. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Трампа насчет Гренландии и Канады.
Ранее Трамп говорил, что Гренландия и Канада должны стать частью США. Позже он даже опубликовал в соцсети Truth Social карту Штатов с уже присоединенной Канадой.
«Он (Трамп) пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла. Давайте так и будет к этому относится, вот, когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким то образом оценивать и разбирать»,- считает Захарова, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трамп сделал предупредительный выстрел в сторону Владимира Зеленского и европейских лидеров.
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