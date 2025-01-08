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Политика 8 января 2025 18:07

Байден заявил, что Трамп очень лестно отозвался о его экономических начинаниях

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Будущий президент США Дональд Трамп сказал действующему лидеру Штатов Джо Байдену, что тот уходит из Белового дома с хорошими результатами. Об этом сам Байден рассказал в интервью газете USA Today.

«Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами», - поделился Байден, чьи слова приводит РИА «Новости».

Отметим, что, когда Трамп был президентом США, инфляция в Америке сохранялась на низком уровне, но к концу его президентства она начала ускоряться. При этом после прихода в Белый дом Байдена уже в августе 2022-го в Штатах зафиксировали рекордное с 1979-го повышение цен на продукты, а именно на 13,5% в годовом исчислении.

Ранее подполковник вооруженных сил Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трамп сделал предупредительный выстрел в сторону Владмира Зеленского и европейских лидеров.

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#Джо Байден #Дональд Трамп #экономика #США
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