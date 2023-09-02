Захарова оценила предложения ООН по зерновой сделке: Это уже было, но так и не заработало

Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

В новом пакете предложений ООН по возобновлению зерновой сделки есть пункт, посвященный переподключению «Россельхозбанка» к SWIFT. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, это не новое, однако до сих пор не заработавшее предложение.

То же можно сказать и о разморозке активов российских компаний. «Раньше это всё тоже „подразумевалось“, только так и не заработало», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, объясняя это решение, Москва вернется к обсуждению только тогда, когда ее требования будут выполнены.

При этом Украина уже открыла альтернативный временный коридор и призывает западные страны бросить силы на его защиту.