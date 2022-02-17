Захарова объяснила высылку заместителя посла США ответом на высылку российского дипломата

Заместителю посла Соединенных Штатов Бартлу Горману было предписано покинуть Россию в ответ на высылку американскими властями советника-посланника российского посольства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова добавила, что в Госдепартаменте «демонстративно проигнорировали» просьбу РФ продлить пребывание дипломата хотя бы до приезда «сменщика». По ее словам, в результате отъезда советника-посланника без замены усугубился «и без того критический кадровый дефицит» в диппредставительстве.

Кроме того, представитель МИД сказала, что именно Штаты инициировали в сентябре 2021 года очередной этап выдворений, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа, до 30 января и 30 июня 2022 года.

«<…> под эту, по сути, санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ <…>», — заключила Мария Захарова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США сочли высылку дипломата эскалационным шагом и планируют дать симметричный ответ.