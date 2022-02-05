Антонов: До июля США покинут еще 28 дипломатов из России

К 30 июня США должны покинуть еще 28 российских дипломатов, несмотря на прошедшие консультации по нормализации работы посольств. Об этом в интервью для канала «Соловьев Live» рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги приехали туда с позитивной программой, программа направлена только на одно — снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств», — поделился он, добавив, что никаких положительных ответов добиться не удалось.

По его словам, США угрожали тем дипломатам, которые должны были покинуть территорию страны до конца января. И такие гонения продолжаются.

«На наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: „Мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение“. Разве это не высылка наших дипломатов?» — заметил Антонов.