Россия выслала заместителя посла США в Москве Гормана

Россия выслала заместителя американского посла в Москве Барта Гормана, который пробыл в стране не менее трех лет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в России Джейсона Ребхольца сообщает РИА Новости.

«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — сказал он.

По словам Ребхольца, на момент высылки у Гормана была действующая виза. Сообщается, что США планируют дать симметричный ответ на действия Москвы.

«Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа», — подчеркнул Ребхольц.