Захарова обвинила ООН в двойных стандартах в расследовании взрывов на «Северных потоках»

В расследовании диверсий на «Северных потоках» прослеживаются двойные стандарты со стороны Секретариата ООН. Таким мнением поделилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«О данной теме уже неоднократно и максимально ясно и конкретно высказывался министр иностранных дел России Сергей Лавров. К сожалению, мы в который раз сталкиваемся с примером двойных стандартов в работе Секретариата ООН», — говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В качестве примеров она привела расследования инцидентов на северо-западе Сирии в 2019 году, а также в отношении Ирана из-за якобы поставок беспилотников России.

Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В начале февраля известный американский публицист Сеймур Херш, проведя журналистское расследование, рассказал, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США.