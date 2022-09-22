Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии

Президент США Джо Байден во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН исказил речь Президента России Владимира Путина о ядерной угрозе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Дело в том, что он начал с якобы цитирования Президента России. Он приписал Президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием», — поделилась своим видением ситуации дипломат. По ее мнению, это «пропагандистская увязка, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано».

В своей речи Байден заметил, что власти РФ выступили с «откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения». Американский лидер при этом подчеркнул, что в ядерной войне победителей не может быть, и она никогда не должна быть развязана.

Накануне Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о частичной мобилизации в стране. В своей речи он, в частности, отметил, что в борьбе против России страны Запада не гнушаются «ядерного шантажа».