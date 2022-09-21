Белый дом всерьез воспринял слова Путина о применении ядерного оружия

Белый дом всерьез воспринимает слова Президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Это безответственные заявления, которые могут привести к полной изоляции России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тем не менее, заверил он, США пока не станут повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.

«Это безответственная риторика для ядерной державы <...> Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», — цитирует его РИА Новости.

В заключение Кирби пригрозил Москве «тяжелыми международными последствиями», заявив, что подобные действия сделают страну «изгоем» на мировой арене.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о частичной мобилизации в стране. В своей речи он, в частности, отметил, что в попытках разгромить и развалить Россию Запад не гнушается «ядерного шантажа».