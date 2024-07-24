Захарова о словах Зеленского о диалоге: Пытается продвинуть свою «формулу мира»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что слова Владимира Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — попытка продвинуть «формулу мира». Об этом передает РИА Новости.

«Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно <...> Человек, который может отказаться от всего, коль скоро он отказался от собственного народа», — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, подобные заявления могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в Соединенных Штатах.

«Посмотрите, как он тут же начал обзванивать [кандидата в Президенты США Дональда] Трампа после покушения, — сказала Захарова. — Третий момент — возможно, это еще одна такая попытка продвинуть так называемую „формулу мира“, которую они безуспешно пытаются буквально впихнуть всем и каждому <...>».

В Кремле неоднократно отмечали о готовности к переговорам с Украиной. Президент Владимир Путин в июне предложил свой мирный договор, однако власти Киева отвергли предложения российской стороны. При этом на днях Зеленский заявил, что Киев будет готов «говорить вместе с партнерами с представителями России». Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей.