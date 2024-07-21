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Зеленский о переговорах с Путиным: Мы будем готовы говорить вместе с партнерами
Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры Украины с Россией возможны. При этом не имеет значения, будет ли это Президент РФ Владимир Путин или любой другой представитель Российской Федерации.
«Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или не Путин — какая разница?», - цитирует политика РИА «Новости».
Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все силы и желание для того, чтобы закончить войну. Если мир будет объединен вокруг Украины, то он (Зеленский) и его партнеры будут готовы «говорить с теми, кто все решает в России».
При этом Киев, со слов Зеленского, будет готов к переговорам, только если к следующему саммиту по Украине подготовят план и Россия «проговорит этот план».
В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в июне уже предлагал свой мирный договор, приняв который, украинский конфликт мог сразу завершится. Условия Путина были следующими: вывод войск из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), а также отказ Киева от вступления в НАТО и принятие своего внеблокового, безъядерного статуса.
Однако власти Киева отвергли предложения Путина. По их словам, выполнив условия российского лидера, Украина откажется от субъектности.
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