Захарова: Не Польше и Германии требовать у нас репарации для Украины

Требования Германии и Польши о выплатах Россией репараций для Украины аморальны и непристойны. Не Берлину и Варшаве судить об их необходимости, подчеркнула в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее стало известно, что главы МИД Польши и ФРГ выступили за выплату Россией военных репараций и компенсаций для Украины.

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать», — заметила представитель министерства.

По словам Захаровой, Запад все же начал размышлять о роли США в украинском конфликте. Наглядной иллюстрацией этого стал «план» Илона Маска о разрешении ситуации, в котором он призвал оставить Крым за Россией, провести новые референдумы на освобожденных территориях и в Донбассе и обеспечить нейтральность Киева к НАТО.