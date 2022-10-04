Польша и Германия выступили за выплату Россией репараций Украине

Боевые действия на Украине должны закончиться полным восстановлением территориальной целостности страны, а России предстоит выплатить репарации. О солидарной позиции Польши и Германии заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — приводит РИА Новости слова главы МИД Польши.

Польша и Германия также осудили «организацию Россией референдумов» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также заявили о непризнании их результатов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером Владимиром Путиным и непризнании российских актов, касающихся присоединения территорий к РФ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля текущего года. Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.