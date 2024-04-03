СМИ: США предупредили Россию, что «Крокус» может стать мишенью

Власти США до теракта в московском «Крокусе» предупреждали власти РФ, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post (WP).

По данным СМИ, Америка отправила данное предупреждение в Россию за день до того, как посольство Штатов в Москве сообщило о возможном теракте в столице РФ в марте.

Некоторые американские чиновники и эксперты предположили, что со стороны США стало необычным донесение до РФ, ведь власти Штатов считают Россию противником. С их слов, такой шаг мог поставить под угрозу раскрытия источники разведданных.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал представителям СМИ, что они получили определенные сведения от США о возможных угрозах теракта в «Крокусе», однако информация была очень общей.