Украина сама инициировала, а затем и заблокировала переговоры с Россией. Это было сделано по указке США, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала призыв КНР прекратить огонь и начать переговорный процесс.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — отметила представитель ведомства в беседе с РБК.

Захарова еще раз подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, это Киев на уровне законодательства запретил любой диалог с ней.

Напомним, накануне Белый дом признал, что не видит необходимости в переговорах России и Украины.