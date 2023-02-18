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Захарова напомнила, что Украина сама заблокировала переговоры с Россией
Украина сама инициировала, а затем и заблокировала переговоры с Россией. Это было сделано по указке США, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала призыв КНР прекратить огонь и начать переговорный процесс.
«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — отметила представитель ведомства в беседе с РБК.
Захарова еще раз подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, это Киев на уровне законодательства запретил любой диалог с ней.
Напомним, накануне Белый дом признал, что не видит необходимости в переговорах России и Украины.
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