Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь, а НАТО вступить в диалог с Москвой

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее приступить к мирным переговорам. При этом США и НАТО должны вступить в диалог с Москвой для обеспечения неделимости безопасности, сказал он, выступая сегодня на заседании Совбеза ООН, созванном по российской инициативе.

Российско-украинские переговоры должны начаться «как можно скорее», заявил он. «США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности. Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее власти Китая обвинили США в развязывании конфликта на Украине и потребовали прекратить поставки вооружения Киеву.