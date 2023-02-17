Белый дом заявил, что конфликт на Украине «не должен завершиться переговорами»

США не видят необходимости в переговорах между сторонами украинского конфликта, так как для его завершения России нужно «просто вывести свои войска». Об этом заявил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Тем не менее, добавил он, диалог может начаться, но только тогда, когда к этому будет готова украинская сторона.

«Если быть совсем откровенным, она не должна завершаться посредством переговоров. Да, скорее всего, по такому пути это и пойдет, когда к этому будет готов Президент [Украины Владимир] Зеленский. Однако он (Президент РФ Владимир Путин — прим. ред) может завершить ее сейчас просто за счет вывода своих войск», — цитирует его заявление ТАСС.

Кирби добавил, что США продолжают работу с Президентом Украины по его предложению из 10 пунктов.

«Он спросил, могут ли США предоставить часть своей команды, чтобы помочь его команде и, так сказать, сообразить, как лучше всего воплотить в жизнь данное предложение. Эта работа продолжается», — ответил Кирби на вопрос об усилиях, которые США предпринимают для организации мирных переговоров.