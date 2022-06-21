Захарова: Литва должна понимать последствия решения по транзиту в Калининградскую область

Литва должна понимать последствия остановки железнодорожного транзита в Калининградскую область. А они обязательно последуют, заявила фициальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщил телеканал RT.

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются... Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала она в эфире программы «Соловьев LIFE».

Литовские железные дороги уведомили руководство Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. Некоторые российские политики пригрозили литовским властям жесткими ответными мерами.

В перечень запрещенных товаров, опубликованный Минэкономразвития Калининградской области, вошли технологические установки для сжижения природного газа, продукция из чугуна, стали, реактивное топливо, товары для использования в сферах авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса и керамики, а также дорогостоящая бытовая техника, звукозаписывающая аппаратура, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро и многие другие товары.

Ранее в МИД РФ выразили решительный протест против действий Литвы.