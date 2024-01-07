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Политика 7 января 2024 18:35

Захарова иронично отреагировала на призыв Таяни создать армию ЕС, чтобы «нести мир»

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Захарова иронично отреагировала на призыв Таяни создать армию ЕС, чтобы «нести мир»
Фото: телеграм-канал МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала ЕС перед тем, как создать собственную армию, сперва научиться в соответствии с международными обязательствами охранять границы союза и решить вопрос с беженцами и мигрантами. Так она отреагировала на призыв вице-премьера, министра иностранных дел Италии Антонио Таяни сформировать ВС Евросоюза, которые будут «нести мир».

«Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — сказала дипломат.

Она также посоветовала европейским странам сначала понять, на каком топливе будет ездить и летать армия ЕС, «а то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет».

Захарова также задалась риторическим вопросом о том, за что же сейчас каждая страна НАТО должна платить «в „общую кассу“ (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности».

Ранее итальянский министр в интервью газете La Stampa заявил, что Евросоюзу нужна собственная армия, чтобы она могла «нести мир» и вести «эффективную внешнюю политику».

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#мария захарова
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