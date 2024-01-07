Итальянский министр заявил, что ЕС должен иметь свою армию, чтобы «нести мир»

Евросоюзу нужна собственная армия, чтобы она могла «нести мир» и иметь «эффективную внешнюю политику». Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это — основное условие для проведения эффективной внешней политики», — сказал Таяни в интервью итальянской газете La Stampa.

По словам министра, граждан Италии, Германии, Франции или Словении в мире таких тяжеловесов, как Соединенные Штаты, КНР, Индия, Россия, и таких кризисов, которые сейчас существуют на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, может защитить лишь уже существующая организация под названием ЕС.

Таяни утверждал, что европейская армия нужна не для военных действий, а для «миротворчества, мониторинга и сдерживания».