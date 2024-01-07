Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Итальянский министр заявил, что ЕС должен иметь свою армию, чтобы «нести мир»
Евросоюзу нужна собственная армия, чтобы она могла «нести мир» и иметь «эффективную внешнюю политику». Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.
«Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это — основное условие для проведения эффективной внешней политики», — сказал Таяни в интервью итальянской газете La Stampa.
По словам министра, граждан Италии, Германии, Франции или Словении в мире таких тяжеловесов, как Соединенные Штаты, КНР, Индия, Россия, и таких кризисов, которые сейчас существуют на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, может защитить лишь уже существующая организация под названием ЕС.
Таяни утверждал, что европейская армия нужна не для военных действий, а для «миротворчества, мониторинга и сдерживания».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»