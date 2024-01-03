Захарова отреагировала на призыв главы МИД Польши дать Киеву дальнобойные ракеты

Глава польского МИД Радослав Сикорский своим призывом поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия заставляет усомниться в том, интересы какой страны он защищает. Такое мнение в своем телеграм-канале высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины?» — задала риторический вопрос дипломат.

Она отметила, что у Сикорского нет выдающихся идей — «только американские, но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать».

«Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей», — резюмировала Захарова.

В соцсети Х польский министр заявил, что на действия России 31 декабря нужно отреагировать, ужесточив санкции и поставив ВСУ «ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры» на российской территории.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, в результате погибли 25 человек, в том числе пять детей. Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя отметил, что несмотря на теракт, совершенный киевским режимом, ВС РФ продолжат наносить удары только по военной инфраструктуре противника.