Общество 28 января 2026 13:49

Захарова: двое российских моряков с «Маринеры» возвращаются домой

Двое российских моряков с танкера «Маринера» отпущены на свободу и возвращаются домой в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», – сказала она в беседе с ТАСС.

Захват нефтяного танкера произошел 7 января в международных водах Северной Атлантики. Танкер «Маринера», получивший 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществлял мирный проход.

Ранее МИД РФ призвал США не препятствовать возвращению россиян на родину.

