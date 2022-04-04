Заводы Volkswagen в России могут возобновить работу этим летом

Автомобильные заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу этим летом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два информированных источника.

Речь может идти об июне или июле 2022 года. Производство на заводах немецкой компании было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и проблем с поставками комплектующих.

Пока сотрудникам Volkswagen Group Rus официально объявлено о простое до 12 мая. Однако, по информации собеседника газеты, он будет длиться до июля включительно.

Дело в том, что поставки некоторых комплектующих зависли на границе с Польшей. Транзит через украинскую территорию невозможен, а польская сторона не пропускает груз, пояснил источник.

Соответственно, рассматривается схема с доставкой компонентов в Стамбул и далее через Грузию в Россию. Руководство компании надеется, что к середине мая эту проблему удастся решить.

Volkswagen пока не стал урезать производственный план на 2022 год в России. «Сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля», — уточняет издание.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. О приостановке своей деятельности на территории страны заявили многие крупные компании.