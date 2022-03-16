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Ру Тат
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Экономика
16 марта 2022  16:10

FT: BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за нехватки импортных деталей

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Европейские автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановят работу заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Газета, ссылаясь на данные Auto Analysis, пишет, что на Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей, которые не выпускаются из-за закрытия украинских электромонтажных заводов. 

Существенными являются и серьезные логистические проблемы, сообщает издание. 

Volkswagen в настоящее время рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования, отметил гендиректор компании Херберт Дисс.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Так, многие компании приостановили свою деятельность в РФ.

#автомобили #спецоперация на Украине
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