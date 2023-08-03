«Купить и ездить – разные вещи»: пересядут ли чиновники с иномарок по примеру Путина?

Российские чиновники должны отказаться от иномарок и пересесть на отечественные авто

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директива Путина и гараж Минниханова

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки автомобилей иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Это уже не первое подобное заявление Путина. Но ранее они подавались в форме предложения или пожеланий. Сейчас же российский лидер выступил безапелляционно. Таким образом, в ближайшее время количество отечественных авто на дорогах страны должно зримо вырасти.

К слову, в гараже самого Путина – отечественный автомобиль Aurus. А производится он на заводе в Елабуге, причем и разработан был по инициативе главы государства.

На белоснежном Aurus Komendant передвигается и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Очевидно, что после ультимативного заявления Путина спрос на Aurus вырастет.

Хватит ли Aurus на всех?

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, количество проданных автомобилей этой марки варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен экземпляров. А цена колеблется в диапазоне от 32 млн рублей за базовую версию авто до 40 млн рублей – в люксовом исполнении.

Возникает вопрос, а есть ли производственные мощности у того же Татарстана, чтобы производить необходимое количество этих автомобилей. В пресс-службе Aurus «Татар-информу» сообщили, что есть. Хотя и отказались называть количество произведенных автомобилей за все время существования предприятия.

После ультимативного заявления Путина спрос на Aurus вырастет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить повышенную потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», – сообщил «Татар-информу» генеральный директор ООО «АУРУС» Андрей Панков.

На чем еще будут ездить чиновники и что такое российский автомобиль?

Конечно, люксовым автомобилем будут пользоваться чиновники высшего звена – федеральные министры, главы регионов и далее по списку. Но пересадить весь прочий чиновничий аппарат РФ на такие автомобили вряд ли получится.

«Если мы говорим о чиновниках некоего высокого уровня, то у нас сейчас единственные автомобили, которые подходят под этот уровень, это Aurus. На них мы, скорее всего, всех не пересадим, у нас пупок развяжется», – считает Максим Кадаков.

Под более бюджетные варианты подходит продукция «АвтоВАЗа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть ли более бюджетные варианты? Навскидку на ум приходит продукция «АвтоВАЗа», УАЗа и воскрешенного из небытия «Москвича».

Но для начала надо определиться, что вообще считать российским автомобилем. Факт сборки в России или использование исключительно отечественных комплектующих и материалов при производстве авто. Если первое, то здесь можно назвать плоды российско-китайской дружбы – Haval и Evolute. А также Saturn Aura.

«Поэтому надо определить, что такое российский автомобиль – раз и о каких чиновниках мы говорим – два. Если о чиновниках высокого уровня, то возникает вопрос, может ли руководитель региона ездить, допустим, на длинной Vesta, которая сейчас называется «Аура», но которую пока не выпускают», – задается вопросом Кадаков.

Служебное авто или для личного пользования?

Есть и другие вопросы. Например, речь идет исключительно о служебных автомобилях или о тех, что используются вне работы для личных нужд тоже. Если ориентироваться на слова Путина, то разговор все же о закупках служебных автомобилей.

Российским чиновникам самого разного уровня полагаются служебные авто. Будут задействованы и такие, как Granta, например Фото: © «Татар-информ»

Мы знаем, что российским чиновникам самого разного уровня полагаются служебные авто. Очевидно, здесь будут представлены не только «Москвич» или Vesta. Наверняка задействованы будут и более бюджетные варианты. Такие, как Granta, например.

Также интересно, как будет реализован контроль за исполнением инициативы Владимира Путина. Закупка автомобилей и их размещение в гараже ведомства – это одно. Но будут ли высшие чиновники реально пересаживаться с элитных иномарок на аналоги российского производства?

Автомобильный «мегазаказ» для чиновников оживит автопром

«Купить и ездить – это разные вещи. Министр или руководитель региона может сказать: у меня тут есть свой Lexus личный, вот я на нем и буду ездить. Нет у нас, откровенно, бедных людей во власти. Может случиться так, что Vesta или Aura будут стоять или ездить по хозяйственным делам, а человек будет передвигаться на иномарке. Одно дело – запретить покупать что-то для обслуживания себя и другое дело – заставить ездить», – продолжает Кадаков.

Автомобильный «мегазаказ» для чиновников в России способен вдохнуть жизнь в отечественный автопром Фото: © «Татар-информ»

Но при всем вышеизложенном в своей основе инициатива правильная. Причем не только с политической, но и с экономической точки зрения. Автомобильный «мегазаказ» для чиновников в России способен вдохнуть жизнь в отечественный автопром. Но всё упирается в детали и реализацию.

На данный момент, скажем мягко, далеко не все главы регионов пользуются плодами российского автопрома. И далеко не все федеральные чиновники серьезного масштаба.