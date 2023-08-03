Путин: Российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

Нужно прекратить закупать иномарки для российских чиновников за рубежом, заявил Президент России Владимир Путин на совещании по развитию промышленности. По его словам, все государственные служащие должны передвигаться исключительно на автомобилях отечественного производства.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть исключено», – видеофрагмент со встречи опубликовал ТАСС.

Как подчеркнул глава государства, нет ничего страшного в том, чтобы «где-то быть поскромнее». Он уточнил, что не призывает к полному отказу от завоза авто из-за рубежа, но упор должен быть сделан на собственную продукцию.

«Импорт тоже нужен, мы не можем и не должны от него отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть, если уж мы их сами потребляем, ориентированы на отечественного производителя», – подчеркнул Президент.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале поинтересовался у подписчиков, как они относятся к идее пересадить всех депутатов на машины российского производства. Ранее он также высказывал мнение, что закупка иностранных автомобилей косвенно «финансирует вооружение Украины и поддерживает врага».