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Новости Татарстана и Казани
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Завершены работы, из-за которых на время отключили воду в четырех районах Казани
В столице Татарстана завершены работы по переврезке водоводов на Горьковском шоссе, из-за которых водоснабжение оказалось отключено в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Водоводы заполнены и работают в стандартном режиме, как и основные водонапорные станции», — подчеркнули в городской администрации.
Вместе с тем в мэрии напомнили, что потребуется время, чтобы вода дошла до каждой квартиры. Кроме того, сроки возобновления подачи воды могут зависеть от технических особенностей конкретного дома и водонапорной станции.
В работах, стартовавших вечером 20 октября, участвовали примерно 30 единиц техники и 60 специалистов «Водоканала». Им было необходимо переврезать водоводы в восьми точках, установить задвижки, тройники и запорно-регулирующие системы, а потом заполнить трубопроводы, провести их опрессовку и дезинфекцию.
Отключение затронуло четыре района Казани: Авиастроительный, Кировский, Московский и Ново-Савиновский. Временно без воды остались 1788 многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов и многие другие объекты.
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