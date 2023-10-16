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Новости Татарстана и Казани
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Опубликован список казанских домов, в которых на полтора дня отключат воду
Мэрия столицы Татарстана опубликовала список адресов, которые останутся без воды на период с 19.00 20 октября до 12.00 22 октября из-за работ по реконструкции Горьковского шоссе.
Как сообщал ранее «Татар-информ», отключение затронет четыре района Казани: Авиастроительный, Кировский, Московский и Ново-Савиновский.
Временно прекратится водоснабжение 1788 многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 детских садов, 69 школ, 12 объектов здравоохранения, 22 котельных, 29 гостиниц и 620 административных зданий.
Опорожнение сетей должно занять десять часов, демонтаж и монтаж оборудования, сами сварочные работы — 20 часов, а заполнение, промывка и дезинфекция в совокупности — 11 часов.
Для переврезки двух трубопроводов в восьми точках понадобится работа 60 человек и 30 специализированных машин.
Для обеспечения водой будет задействованы 24 цистерны: 20 машин будут размещаться по определенным адресам и передвигаться по отдельному графику, а четыре — находиться в резерве. Узнать, где находится ближайшая машина, можно по телефону горячей линии: 8 (843) 231-62-70.
В субботу, 21 октября, обучение в школах пройдет дистанционно или же будет организован День здоровья. В учреждениях здравоохранения обеспечат непрерывную подкачку воды, для чего подготовлены насосы и трубопроводы.
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