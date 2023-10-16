Опубликован список казанских домов, в которых на полтора дня отключат воду

Мэрия столицы Татарстана опубликовала список адресов, которые останутся без воды на период с 19.00 20 октября до 12.00 22 октября из-за работ по реконструкции Горьковского шоссе.

Как сообщал ранее «Татар-информ», отключение затронет четыре района Казани: Авиастроительный, Кировский, Московский и Ново-Савиновский.

Временно прекратится водоснабжение 1788 многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 детских садов, 69 школ, 12 объектов здравоохранения, 22 котельных, 29 гостиниц и 620 административных зданий.

Опорожнение сетей должно занять десять часов, демонтаж и монтаж оборудования, сами сварочные работы — 20 часов, а заполнение, промывка и дезинфекция в совокупности — 11 часов.

Для переврезки двух трубопроводов в восьми точках понадобится работа 60 человек и 30 специализированных машин.

Для обеспечения водой будет задействованы 24 цистерны: 20 машин будут размещаться по определенным адресам и передвигаться по отдельному графику, а четыре — находиться в резерве. Узнать, где находится ближайшая машина, можно по телефону горячей линии: 8 (843) 231-62-70.

В субботу, 21 октября, обучение в школах пройдет дистанционно или же будет организован День здоровья. В учреждениях здравоохранения обеспечат непрерывную подкачку воды, для чего подготовлены насосы и трубопроводы.