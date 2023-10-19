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Из-за реконструкции Горьковского шоссе почти 12 тыс. домов на выходных останутся без воды
В столице Татарстана из-за реконструкции Горьковского шоссе с вечера 20 октября и до полудня 22 октября отключат воду в 1,8 тыс. многоквартирных и около 10 тыс. индивидуальных домов. Об этом сообщил заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Роман Новиков.
«Отключат воду в почти 1,8 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 детских садах, 69 школах и 12 учреждениях здравоохранения», — рассказал Новиков.
По его словам, выходные дни для отключения выбраны не случайно. Во-первых, детские сады и школы в эти дни если и работают, то минимальное время. Второй причиной стало то, что некоторые казанцы до сих пор не завершили дачный сезон и имеют возможность на время отключения уехать в загородные дома.
Воду перекроют в Кировском, Московском, Ново-Савиновском и Авиастроительном районах. Список улиц, которые останутся без воды, можно посмотреть на сайте мэрии Казани.
Новиков подчеркнул, что для обеспечения жителей водой будет задействованы 24 водовоза. Двадцать из них будут располагаться по определенным адресам и передвигаться по отдельному графику, а еще четыре будут в резерве на случай экстренных ситуаций. Расположение техники и их маршруты можно узнать на сайте. Он также добавил, что отключения теплоснабжения на время строительства не будет.
Сами работы будут состоять из переврезки трубопроводов в восьми точках. Им предстоит отключить и опорожнить более 8 км трубопровода, демонтировать и вновь установить четыре задвижки. После сварочных работ трубопровод промоют, дезинфицируют и восстановят гидравлический режим работы.
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