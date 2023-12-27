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Общество 27 декабря 2023 16:30

Завершено строительство второго казанского хосписа

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Завершено строительство второго казанского хосписа
Фото: Инспекция госстройнадзора РТ

В столице Татарстана завершено строительство второго хосписа Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой. Об этом сообщает Инспекция госстройнадзора РТ.

Сегодня, 27 декабря, ведомство выдало заключение о соответствии возведенного объекта требованиям проектной документации. Общая площадь двухэтажного здания составляет 8754,8 кв. метра.

Техническим заказчиком строительства выступил Главинвестстрой РТ, генеральным подрядчиком — ООО «СпецстройСервис», генеральным проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект», отмечают в инспекции.

После завершения строительства во втором стационаре должно открыться взрослое отделение минимум на 60 мест, при необходимости его можно будет расширить до 200 мест. В действующем хосписе запланировано расширение и полноценное открытие детского отделения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что второй казанский хоспис собираются открыть досрочно, в начале 2024 года. В конце осени здание предполагалось оборудовать вентиляцией, водопроводом и канализацией за 141 млн рублей.

#казанский хоспис #фонд имени анжелы вавиловой
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