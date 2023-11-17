Новый хоспис в Казани оборудуют вентиляцией, водопроводом, канализацией за 141 млн рублей

В новое здание хосписа по ул. Братьев Батталовых в Казани проведут сети водоснабжения и канализации, оборудуют его внутренним водопроводом, вентиляцией. Работы обойдутся в 140,96 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Заказчик должен завершить их и подключить коммуникации до 1 декабря 2024 года.

Согласно документации, здание хосписа на 60 койко-мест будет включать два надземных этажа и цокольный, на три четверти заглубленный в землю из-за перепадов рельефа. На первом этаже разместится стационар отделения паллиативной помощи на 30 коек, на втором — отделение сестринского ухода на столько же пациентов. Отделения, в свою очередь, поделят на две части по 10 палат, в каждой из которых расположится сестринский пост. Левую и правую части палатного отделения объединит общая рекреация с зоной отдыха. Одно- и двухместные палаты будут оснащены санузлами. Интересно, что в каждом отделении будет по две палаты для курящих со шлюзами. Из всех палат будет предусмотрен выход на балкон.

В здании будет несколько входов, основной из которых организован в главном фасаде здания, который будет выходить на ул. Братьев Батталовых.

В перечне работ также указано устройство временных зданий и сооружений, оборудование противодымной вентиляции, вентиляции дымоудаления и поставка комплекта технологического оборудования.

Напомним, что второй казанский хоспис Фонда им.Анжелы Вавиловой планируют сдать досрочно — в начале 2024 года. Новое здание предназначено для пациентов старше 18 лет, нуждающихся в паллиативной помощи, а также пожилых, нуждающихся в постоянном уходе. И хотя хоспис рассчитан на 60 койко-мест, при необходимости он сможет вместить до 200 постояльцев.