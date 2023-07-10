Второй казанский хоспис заработает досрочно — в начале 2024 года

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

Благодаря поддержке государства и благотворителей второй казанский хоспис Фонда имени Анджелы Вавиловой откроют досрочно. Первых пациентов здание должно принять в начале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На прошлой неделе на строительство второго хосписа был передан сертификат на сумму 1 млн 626 тыс. рублей. Собрать средства удалось во время второго международного благотворительного турнира по гольфу «Ак чәчәкләр», о чем сообщал «Татар-информ».

Завершить строительные работы предполагается к 30 августа. Пока строители благоустраивают помещения зимнего сада, где будут отдыхать пациенты хосписа.

После завершения строительства во втором стационаре откроется взрослое отделение минимум на 60 мест, при необходимости его можно будет расширить до 200 мест. В действующем хосписе запланировано расширение и полноценное открытие детского отделения.

Помимо оказания паллиативной помощи, Фонд имени Анджелы Вавиловой намерен реализовать новый проект по медицинской реабилитации участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.