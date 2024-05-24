Завершена первая волна отбора на программу «Время героев»

Общественный совет программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в проекте.

Всего на участие в проекте было подано 44 тыс. заявок. Все кандидаты, отмечают организаторы, имеют высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт.

В первый поток программы были отобраны участники, показавшие максимальные результаты по таким критериям, как личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, а также управленческий потенциал. В числе отобранных кадровые военные, люди, находившиеся на высоких управленческих позициях до спецоперации, а сейчас выполняющие боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Многие из отобранных участников в ходе СВО получили тяжелые ранения.

В Общественный совет программы входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Минобороны страны и других ведомств, общественные деятели, военкоры, деятели культуры.

О запуске новой кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации 29 февраля текущего года сообщил Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

«Программа будет строиться по стандартам лучших проектов – высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, и конкурс “Лидеры России”. Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов», – сказал глава государства.

За первые сутки после старта на программу «Время героев» подали заявки более 14 тыс. человек.