В России запустят новую кадровую программу «Время героев» для участников СВО

Ветераны СВО, солдаты и офицеры, сражающиеся в действующих частях, с 1 марта смогут подать заявление для участия в новой специальной кадровой программе «Время героев». Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Программа будет строиться по стандартам лучших проектов – высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, и конкурс “Лидеры России”. Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов», – сказал глава государства.

Путин уточнил, что участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. «Главное – это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», – отметил он.

По словам Президента РФ, учеба начнется в ближайший месяц. Наставниками для первых участников программы станут представители Правительства РФ, администрации Президента РФ, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупных компаний.

Кроме того, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах России.

«Постоянно встречаюсь с участниками СВО. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Смотрю на этих мужественных людей и, порой, совсем молодых ребят. Без преувеличения могу сказать – сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ, за конкретно этих людей», – подчеркнул российский лидер.

Путин убежден, что такие люди «не отступят, не подведут и не предадут». «Они и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты», – заметил он.

Президент РФ добавил, что «такие подлинные герои и патриоты» в жизни довольно скромны и сдержанны, не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. «Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, в будущем можно передать и доверить Россию», – констатировал он.

Глава государства также назвал элитой всех, кто служит России, тружеников и бойцов, делом доказавших свою преданность Родине.