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СВО 2 марта 2024 20:46

За первые сутки на программу «Время героев» подали заявки более 14 тыс. человек

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За первые сутки на кадровую программу «Время героев» для участников специальной военной операции зарегистрировались более 14 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

«Сегодня, 2 марта, <...> количество поданных заявок превысило 14 тыс.», — рассказали в оргокомитете.

Сайт работает в штатном режиме, претенденты получают своевременные ответы на все поступающие вопросы.

Чаще всего граждане интересуются, могут ли подавать заявку участники спецоперации, уволенные в запас. Организаторы разъяснили, что все бойцы спецоперации, как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в ее проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о будущей программе в послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля. В нем он назвал участников спецоперации людьми, которые «не отступят, не подведут и не предадут». 1 марта заработал сайт.

#Послание Президента-2024
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