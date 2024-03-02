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За первые сутки на программу «Время героев» подали заявки более 14 тыс. человек
За первые сутки на кадровую программу «Время героев» для участников специальной военной операции зарегистрировались более 14 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет.
«Сегодня, 2 марта, <...> количество поданных заявок превысило 14 тыс.», — рассказали в оргокомитете.
Сайт работает в штатном режиме, претенденты получают своевременные ответы на все поступающие вопросы.
Чаще всего граждане интересуются, могут ли подавать заявку участники спецоперации, уволенные в запас. Организаторы разъяснили, что все бойцы спецоперации, как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в ее проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о будущей программе в послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля. В нем он назвал участников спецоперации людьми, которые «не отступят, не подведут и не предадут». 1 марта заработал сайт.
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