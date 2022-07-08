Завели уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком на трассе в Татарстане

Следком возбудил уголовное дело за нарушение ПДД после смертельной аварии этим утром, в которой погиб 3-летний малыш.

В настоящее время следователи осматривают место аварии, решается вопрос о назначении экспертиз. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной аварии на трассе Нижнекамск – Чистополь, где столкнулись «Лада Гранта» и внедорожник Mitsubishi. В результате ДТП погибла 3-летняя девочка из салона «Лады», ее 6-летний брат доставлен с различными травмами в больницу. Также пострадали их отец, находившаяся за рулем мать и 31-летняя пассажирка иномарки.

Надзорное ведомство начало проверку после произошедшей аварии.