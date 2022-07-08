Ребенок погиб и четыре человека пострадали в ДТП с внедорожником на трассе в РТ

Страшная авария произошла на трассе Нижнекамск — Чистополь на повороте на Чистополь у Шереметьевки.

По рассказам очевидцев, здесь столкнулись внедорожник Mitsubishi и легковушка «Лада».

Фото: © очевидцы

На данный момент известно об одном погибшем — это ребенок. Кроме того, пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок. Подробности ДТП устанавливаются.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, смертельное ДТП произошло в 6.10 недалеко от населенного пункта Шереметьевка.

По предварительным данным, женщина за рулем «лады» не уступила дорогу иномарке, которая двигалась по главной дороге.

В результате аварии погиб 3-летняя малышка. С места ДТП в больницу с травмами доставили 6-летнего ребенка.

