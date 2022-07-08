Прокуратура проводит проверку, после ДТП с погибшим ребенком в Татарстане

пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Нижнекамск – Чистополь, в котором погиб маленький ребенок, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

«На место происшествия выехала прокурор Нижнекамска Ольга Купова. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», — подчеркнул Руслан Галиев.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

По предварительным данным, семья из Набережных Челнов с двумя маленькими детьми направлялась на отдых на море. В результате ДТП погибла 3-летняя девочка. Ее 6-летний брат госпитализирован.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на трассе Нижнекамск — Чистополь произошло серьезное ДТП, в котором погиб 5-летний малыш. Еще четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, с травмами доставлены в больницу.