Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заведующую детсадом в Набережных Челнах уволили после скандала с избиением ребенка
Заведующую детским садом №22 «Колокольчик» Айгуль Шарипову уволили после скандала с избиением ребенка. Информацию об увольнении «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе мэрии Автограда. Там сообщили, что заведующая уволена «по инициативе работодателя».
«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел еще в октябре 2024 года. В детском учреждении проводились платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились.
Следователями возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников