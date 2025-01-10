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После избиения ребенка в футбольной секции в Челнах возбуждено уголовное дело
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в частной футбольной секции в Набережных Челнах. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как сообщают в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность».
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела также взяты на контроль в прокуратуре города Набережные Челны.
Ролик с избиением мальчика распространился сегодня в местных телеграм-каналах. Как утверждает автор ролика, тренер детского учреждения спровоцировал детей и натравил их на одного из малышей за провинность. В результате дети стали избивать лежащего на полу ребенка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Автограда, инцидент произошел еще в октябре 2024 года. В указанном детском учреждении проводились платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились.
В пресс-службе мэрии заверили, что конфликт между родителями и руководителем клуба был урегулирован.
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