В мэрии Челнов прокомментировали видео с избиением ребенка в детском саду

Администрация Набережных Челнов прокомментировала видео с избиением мальчика в детском саду «Колокольчик».

Ролик распространился сегодня в местных телеграм-каналах. Как утверждает автор ролика, тренер детского учреждения спровоцировал детей и натравил их на одного из малышей за провинность. В результате дети стали избивать лежащего на полу ребенка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Автограда, инцидент произошел еще в октябре 2024 года. В указанном детском учреждении проводились платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились.

В пресс-службе мэрии заверили, что конфликт между родителями и руководителем клуба был урегулирован.