Сети KFC и Pizza Hut в России получат новые названия

Рестораны KFC и Pizza Hut в России получат новые названия. Об этом сообщается в материалах компании Yum! Brands.

Предприятие в июне завершило процесс передачи российских заведений Pizza Hut местному оператору, который уже начал проводить ребрендинг. Переговоры по передаче точек быстрого питания KFC в России под местное управление продолжаются.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», — заявили в Yum! Brands.

Напомним, компания 5 июля объявила об уходе из РФ и продаже бизнеса в стране. Позже основатель корейского стритфуда в России под названием Kannam Chicken выразил намерение приобрести российский бизнес KFC и предупредил о том, что название ресторанов, вероятно, будет изменено.

Многие зарубежные компании приняли решение о приостановке деятельности или уходе с российского рынка после начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.