Владелец KFC объявил о продаже ресторанов и уходе из России

Российские рестораны KFC будут проданы местному оператору. Сейчас компания Yum! Brands, владеющая точками, ведет переговоры по передаче прав собственности, сообщает РИА Новости.

«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — отмечается в заявлении компании.

После этого Yum! Brands планирует полностью покинуть российский рынок. Ранее она уже продала все франчайзинговые активы Pizza Hut в России.

Напомним, что подобная ситуация ранее произошла с «Макдоналдсом». После перехода к местному оператору рестораны получили название «Вкусно – и точка».

Многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности либо уходе с российского рынка после начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.