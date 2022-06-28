Тормозной след от санкций: КАМАЗ выкупил у немцев долю в совместном бизнесе

Первый из десятка зарубежных партнеров КАМАЗа официально вышел из совместного с ним бизнеса. Автогигант выкупил производство тормозных систем с оборотом около 4 млрд рублей в год у немецкого Knorr-Bremse и переименовал компанию.

Первый из десятка зарубежных партнеров КАМАЗа официально вышел из совместного с ним бизнеса Фото: president.tatarstan.ru

КАМАЗ выкупил 50% в совместном предприятии с Knorr-Bremse

Knorr-Bremse AG вышел из состава учредителей совместного предприятия с КАМАЗом по производству тормозных систем. По данным единого государственного реестра юридических лиц, изменения в учредительные документы были внесены накануне.

СП сменило название с «Кнорр-Бремзе Кама» на «КАМАЗ тормозные системы». Уставный капитал составляет 138,5 млн рублей. Его единственным владельцем значится только КАМАЗ, хотя ранее половина долей принадлежала немецкой группе Knorr-Bremse AG.

Любопытно, что во главе компании остался прежний генеральный директор – Манфред Киндерманн, который руководит предприятием с момента его создания – 2007 года.

Условия сделки в компании не раскрывают. По данным издания «Вести КАМАЗа» в прошлом году выручка уже бывшего совместного предприятия составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль – 184,4 млн рублей,

СП уже сменило название с «Кнорр-Бремзе Кама» на «КАМАЗ тормозные системы» Скриншот сайта ПАО «КАМАЗ» kamaz.ru

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев отметил, что работа совместного предприятия продолжается.

«Ввиду того, что у компании был высоко локализованный продукт, компания продолжает работать и обеспечивать КАМАЗ тормозными системами и другими агрегатами, потому что “Кнорр-Бремзе” делал не только тормозные системы для КАМАЗа. Также компания будет развивать свою продуктовую линейку», – подчеркнул Афанасьев.

Правительство РФ настаивало на цивилизованном выходе западных компаний из бизнеса

В 2000-х годах «КАМАЗ» пошел по пути интеграции с мировыми производителями для выпуска компонентов в Набережных Челнах как для потребностей автогиганта, так и для российского рынка.

Совместное предприятие с Knorr-Bremse было создано в 2007 году – германская компания была давним партнером КАМАЗа и поставляла на производство автокомпоненты. СП с Knorr-Bremse стало третьим, которое КАМАЗ создал с глобальным производителем. Ранее уже появились «ЦФ КАМА» с немецкой ZF Friedrichshafen AG по производству коробок передач и американской Cummins «КАММИНЗ КАМА» по выпуску двигателей.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов не исключал, что у КАМАЗа появятся новые партнеры Фото: tatarstan.ru

К настоящему времени было создано около десятка совместных предприятий с западными партнерами. Однако КАМАЗ оказался в числе первых предприятий, в отношении которых были введены санкции Запада после начала спецоперации на Украине. В частности, в СМИ Германии распространялась информация о выходе Daimler из уставного капитала КАМАЗа, однако официальных сообщений об этом пока не было.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов не исключал, что у КАМАЗа появятся новые партнеры. «Но нам бы хотелось сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано порядка 10 совместных предприятий с общим годовым объемом выпуска около 1 млрд евро. Для них, я считаю (прекращение партнерства с КАМАЗом, – прим. Т-и), это огромная потеря. Но в это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними, чтобы, возможно, они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные варианты цивилизованные будут предложены», – сказал вице-премьер.

«После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа, их ниши теперь занимают отечественные компании»

На пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПСЭФ) генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин признавал, что были определенные проблемы с совместными предприятиями. «Но в общем и целом, из-за нашей политики по совместным предприятиям – мы всегда настаивали на высоком уровне локализации, и это было сделано нами умышленно, я бы сказал, даже иногда, если экономически это было неоправданно, мы все равно настаивали, – все совместные предприятия продолжают работать», – подчеркнул гендиректор.

Сергей Когогин: «Мы всегда настаивали на высоком уровне локализации, и это было сделано нами умышленно» Фото: president.tatarstan.ru

К слову, импортозамещение на КАМАЗе в пример в своей программной речи привел Президент России Владимир Путин, в рамках того же ПМЭФ.

«После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа, их ниши теперь занимают отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий, магистральных транспортных и тяжелых автомобилей», – заявил Путин.

«Выход иностранных партнеров практически неизбежен»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что партнерство в производстве авто для российского автопрома, это больше чем партнерство, так как доля иностранных агрегатов в грузовиках составляет более 75% – это двигатели, полуоси, тормозная система, приборная панель, подъемный механизм для самосвалов и так далее.

Доля иностранных агрегатов в грузовиках составляет более 75% – это двигатели, полуоси, тормозная система и так далее Фото: president.tatarstan.ru

«Выход иностранных партнеров практически неизбежен, Daimler опасается поставлять модели Mercedes в РФ, поэтому выход из партнерства вопрос почти решенный. Зарубежные партнеры опасаются вторичных санкций», – отметил Миронюк.

Он считает, что КАМАЗ мог приобрести долю либо за оплату долга, либо за символическую плату, так как выход акционеров сопровождается убытками токсичности актива. Зарубежные партнеры вряд ли в скором времени вернутся на российский рынок. «Иностранцы не готовы возвращаться на российский рынок под давлением западных политиков», – отметил эксперт.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, полагает, что выход иностранного партнера может привести к сокращению продуктовой линейки компании – она не сможет изготавливать автомобили с комплектующими этого иностранного партнера. Также неизвестно, останется ли у компании возможность использовать технологии партнера, и если да, то на каких условиях. Кроме того, непонятно, что будет с зарубежным оборудованием, если таковое поставлялось для работы совместного предприятия – не исключено, что его придется вернуть.

Выход иностранного партнера может привести к сокращению продуктовой линейки компании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Другие иностранные партнеры также могут прекратить сотрудничество с предприятием. В целом прекращение партнерства с иностранными компаниями может отрицательно сказаться на конкурентоспособности отечественного производителя автомобилей, уменьшить его продажи в других странах. Назвать сумму сделки не получится, так как неизвестны ее условия. Не исключено, что она могла проходить на каких-либо особых условиях, повлиявших на цену», – сказал эксперт.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru