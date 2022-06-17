Владимир Путин привел в пример импортозамещение на КАМАЗе

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, привел два примера импортозамещения в промышленности, которые касаются предприятия «КАМАЗ».

«После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа, их ниши теперь занимают отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий, магистральных транспортных и тяжелых автомобилей», – заявил Путин.

Еще один пример связан с Петербургским тракторным заводом – его бывший зарубежный партнер отказался продавать двигатели и проводить их гарантийное обслуживание.

«Выручили кто? Моторостроители Ярославля и Тутаева: наладили поставку своих двигателей. В итоге производство сельхозмашин на Петербургском тракторном заводе в марте-апреле текущего года стало рекордным для предприятия. Не снизилось, а стало рекордным, увеличилось», – сказал Президент РФ.

Напомним, что что Тутаевский моторный завод, о котором говорит глава государства, также контролируется КАМАЗом.

«Таких позитивных практик, историй успеха, уверен, будет становиться все больше. Россия обладает кадровыми, научными, технологическими заделами для освоения продукции, которая сейчас особенно востребована, включая бытовую и строительную технику, промышленное и сервисное оборудование. Задача сегодняшнего дня в том, чтобы нарастить мощности, в сжатые сроки наладить необходимые линии и один из ключевых вопросов – это комфортные условия для работы предприятий, а также наличия подготовленных производственных площадок», – заявил Владимир Путин.

Он поручил Правительству РФ к осени представить ключевые параметры нового режима промышленности на базе кластеров.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует начать выпуск автомобилей последнего поколения К5 с новой компонентной базой в первом квартале следующего года.