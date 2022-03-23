«Извините, мы больше никого не пустим»: КАМАЗу помогут захватить премиальный рынок

Работу компании «КАМАЗ» в условиях западных санкций оценил вице-премьер России Юрий Борисов, побывав на предприятии в Набережных Челнах. Он считает, что у автогиганта могут появиться новые партнеры, при этом старым будут предложены цивилизованные варианты выхода из бизнеса. В сейчас у КАМАЗа шанс занять доминирующее положение на рынке.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов побывал накануне на КАМАЗе Фото: prav.tatarstan.ru

«Спрос даже в текущей ситуации потребителями подтвержден»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов побывал накануне на КАМАЗе – осмотрел производственные линии по выпуску собственных агрегатов и автокомпонентов и понаблюдал за работой главного сборочного конвейера на автомобильном заводе.

«Завод работает. Главный конвейер выпускает по 180 автомобилей ежесуточно. Практически это его номинальный объем выпуска. Они (КАМАЗ – прим. Т-и) не просели по объему выпуска автомобилей. Может быть, изменится продуктовая линейка. Больше будет производиться машин традиционных – К3», – сказал Борисов журналистам.

Он напомнил, что последняя флагманская разработка предприятия была сделана совместно с концерном Daimler – грузовики поколения К5.

Вице-премьер полагает, что до полного импортозамещения их количество снизится, но в целом в планах завода – наращивать производство. «Спрос даже в текущей ситуации потребителями подтвержден (…) Нет планов по сокращению объемов производства», – добавил заместитель председателя правительства.

Продолжит КАМАЗ выпускать технику, работающую на газомоторном топливе, заниматься низкоуглеродной тематикой, разрабатывая электрокары и водородные автомобили. А Правительство России будет всячески способствовать реализации этих проектов, в том числе через создание научно-технического центра.

«Завод работает. Главный конвейер выпускает по 180 автомобилей ежесуточно. Практически это его номинальный объем выпуска»

Фото: president.tatarstan.ru

КАМАЗ приступит к выпуску полностью локализованных автомобилей К5 в первом квартале 2023 года

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, который вместе с вице-премьером давал интервью журналистам, взглянул на флагманскую модель К5 и признался, что их выпуск существенно снизится.

«Конечно, Юрий Иванович, этих машин (поколения К5 – прим. Т-и) в планах было выпустить в этом году 16 тыс., получится около 5 тыс. Это серьезные потери и для нас, как для компании, и, самое главное, для потребителей в нашей стране, которые привыкли к технике совершенно другого уровня», – сказал Когогин.

В марте будет выпущено 537 автомобилей нового модельного ряда (315 единиц поколения К4 и 222 единицы поколения К5), в апреле – 125, в том числе 55 тягачей КАМАЗ-54901. В мае планируется производство 214 автомобилей поколения К4.

Однако проект по выпуску моделей пятого поколения КАМАЗ бросать не собирается – слишком много вложено денег и времени. На предприятии составили дорожную карту. Следуя ей, КАМАЗ приступит к выпуску уже полностью локализованных автомобилей К5 в первом квартале 2023 года.

«Наверное, придется в части электронных систем пойти на некоторое упрощение, но это не приведет к изменению характеристик автомобиля. Ну, может быть, машина не будет ставить оценки за качество управления водителю. Она по 6 параметрам говорит, что ты делаешь правильно, что неправильно. Ну, наверное, промочит», – заметил гендиректор.

Сергей Когогин, взглянув на флагманскую модель К5, признался, что их выпуск существенно снизится Фото: prav.tatarstan.ru

«На темп 180 ушли не из-за потребностей рынка – рынок может больше принять сегодня автомобилей»

По информации пресс-службы Правительства РФ, главная проблема предприятия на данный момент – замена поставок зарубежных комплектующих. Несмотря на это КАМАЗ не планирует останавливать конвейер и продолжит собирать ежемесячно около 3,5 тыс. грузовиков всех модельных рядов.

Когогин отметил в беседе с журналистами, что в техническом плане любые проблемы решаемы, но это, опять же, вопрос времени и денег.

«Я скажу так – то что произошло, было неожиданно, но мы создавали в конце прошлого года запасы на всякий случай. Эти запасы позволили нам работать. Март месяц – это время, когда мы меняем подходы к выпуску нашей продукции, переходя на модели старого типа К3. Мы обратились в правительство с тем чтобы нам снизили экологический класс, поскольку и так чипов и электроники не хватало. Плюс ко всему все ведущие европейские поставщики компонентов поставили под сомнение возможность поставки нам комплектующих. Будем выползать своими силами», – сообщил глава компании.

Как «выползать» и что делать в компании понимают. «Темп 180 автомобилей довольно оптимальный. Январь и февраль мы работали с темпом 210. На темп 180 ушли не из-за потребностей рынка – рынок может больше принять сегодня автомобилей, а из-за неспособности поставщиков поставить нам комплектующие. Мы развернули внутри компании работу по увеличению выпуска наших собственных агрегатов и компонентов, поскольку К3 – это глубоко локализованный автомобиль. Там импортного почти ничего нет. Соответственно, этим продуктом мы будем сегодня заполнять (рынок – прим. Т-и)», – доложил Когогин.

Главная проблема предприятия на данный момент – замена поставок зарубежных комплектующих Фото: president.tatarstan.ru

Несмотря на позицию наших партнеров, КАМАЗ продолжит свою работу

Вице-премьер заверил, Правительство поможет КАМАЗу как можно быстрее заместить импортные комплектующие, чтобы предприятие смогло самостоятельно выпускать всю палитру современной техники.

«Несмотря на позицию наших партнеров, КАМАЗ продолжит свою работу. Это самое главное. КАМАЗ – это крупнейший игрок на автомобильном рынке. Автомобильная отрасль сама по себе является системообразующей. То есть одно рабочее место на финале отрасли генерит порядка 8-9 рабочих мест по всей кооперационной цепочке. Поэтому это важная для экономики страны отрасль. Конечно, будет оказана всевозможная поддержка», – подчеркнул заместитель премьер-министра.

По его словам, Минпромторг РФ сформирует предложения не только для КАМАЗа, но и для других игроков – Урала, ГАЗа, Соллерс и других предприятий.

Правительство поможет КАМАЗу как можно быстрее заместить импортные комплектующие, чтобы предприятие смогло самостоятельно выпускать всю палитру современной техники Фото: president.tatarstan.ru

КАМАЗ может занять премиальный сегмент вместо уходящих Scania и MAN

КАМАЗ оказался в числе первых предприятий, в отношении которых были введены западные санкции после начала спецоперации на Украине. При этом в числе акционеров КАМАЗа – немецкий автоконцерн Daimler, который владеет 15% акций компании. Более того, за много лет было открыто несколько совместных предприятий вместе с иностранными партнерами. Среди них – предприятие по выпуску двигателей с американской Cummins, коробок передач – с ZF Friedrichshafen и тормозных систем – с Knorr-Bremse из Германии.

«Возможно, появятся новые партнеры, что, собственно, тоже не исключено. Но, нам бы хотелось, сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано порядка 10 совместных предприятий с общим годовым объемом выпуска около 1 млрд евро. Для них, я считаю (прекращение партнерства с "КАМАЗом" – прим. Т-и), это огромная потеря. Но в это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними, чтобы, возможно, они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные варианты цивилизованные будут предложены», – сказал вице-премьер.

Но, как говорится, нет худа и без добра. «Есть положительная новость. С нашего рынка в условиях санкций уйдут игроки так называемого премиального сегмента, это Scania и MAN. Это потенциальная возможность занять весь сегмент КАМАЗом. И мы постараемся ему помочь, чтобы, начиная по крайней мере с 2023 года, мы доминировали на этом рынке. Но если мы его займем, то, уж извините, мы больше никогда никого туда не пустим», – заявил Юрий Борисов.

Фото на анонсе: prav.tatarstan.ru